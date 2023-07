Door ongeluk flinke file op A2: vier rijstroken dicht

Van peukenko­ker tot ‘geldstraf’ op je beker: dit is de festivalzo­mer van 2023

Zeeën met kapotgetrapte plastic bekers? Dat is echt verleden tijd. Welkom in de festivalzomer van 2023, waar het niet alleen draait om het feestje, maar ook om de natuur. Met Down the Rabbit Hole, Mysteryland en Wildeburg voor de deur vertellen drie organisatoren hoe zij verduurzaming aanpakken. ,,Voor mensen die het irritant vinden om hun beker vast te houden, hebben wij een passende oplossing gevonden.’’