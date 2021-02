Door schaatsongelukken twee keer zo druk op spoedeisende hulp

Ook was er veel hoofdletsel. Bij de NVSHA zijn circa 600 SEH-artsen aangesloten. ,,Gelukkig heeft de toestroom niet geleid tot een extra druk op de ziekenhuisbedden”, aldus aankomend voorzitter David Baden. ,,De meeste slachtoffers van schaatsongelukken konden na behandeling weer naar huis.”

In één ziekenhuis was het even zo druk dat het gips opraakte. Daarom moest een nieuwe voorraad ijlings uit een centraal magazijn worden gehaald.

Volgens Baden waren de ziekenhuizen goed voorbereid op de drukte; er was extra personeel opgeroepen om de verwachte toestroom aan te kunnen. ,,Dit hebben we sinds 2012 niet meer meegemaakt”, zegt hij.

Vroeg

Prachtig winterweer bracht Nederlanders vandaag massaal op de schaats. Wie op de allermooiste plekjes wilde zijn, moest er wel vroeg bij zijn. Veel gemeenten sloten toegangswegen af, nadat het te druk werd. Ook werd het ijs op diverse plekken snel slecht met zoveel mensen en draaiden huisartsenposten overuren door botbreuken en snijwonden.

Corona leek dit weekend even niet meer te bestaan. Blijf zoveel mogelijk thuis was afgelopen weken steeds het nadrukkelijke advies. Maar met het ultieme koude en zonnige schaatsweer, konden velen de verleiding niet weerstaan om er toch op uit te trekken.

Volledig scherm Schaatsplezier bij kasteel Heeswijk. © Van Assendelft Fotografie

En dus stonden de parkeerplekken bij de mooiste oud-Hollandse plekjes al vroeg bomvol. In Kinderdijk kon er zaterdag na acht uur al geen auto meer bij en mochten mensen alleen nog op de fiets het gebied in. Sommige dorpen waren helemaal afgesloten voor autoverkeer, nadat het daar eerder deze week al een gekkenhuis was met schaatsers. Dit speelde onder meer rond Loosdrecht en de polders in de buurt van Maarsseveen.

Met honderden verkeersregelaars en toezichthouders probeerden gemeenten de massale toestroom in goede banen te leiden. Dat ging niet overal vlekkeloos. Zo bleven mensen hun auto parkeren langs wegen rondom natuurgebied Botshol onder Amsterdam, terwijl dat niet mocht. De politie schreef er flink wat boetes uit. Andere automobilisten die dachten mazzel te hebben en hun auto nog wel kwijt konden, waren na het rondje schaatsen alsnog de pineut. Hun auto’s waren weggezakt in de berm. Een dure sleepwagen moest er aan te pas komen om ze weer op weg te helpen.

Volledig scherm Marjolein van der Kist met haar nichtje Isabell achter op de slee. © Sandra Zeilstra

Niet overal was er overlast. Op veel plekken in het land gaven mensen wel gehoor aan de oproep om vooral in de eigen buurt te blijven en was het vooral genieten van een bijzonder uitje buiten. Dat trok niet alleen schaatsers naar het ijs. In Groningen stapte een dj het ijs op om schaatsers te vermaken.

Op een dichtgevroren stuk water in de uiterwaarden bij Wageningen hakten twee mannen een wak uit om rustig een potje te schaken. En in Woerden hadden brandweermannen een buitenkans om het duiken onder ijs te oefenen.

Volledig scherm Wim Voerman brak zijn pols in de Weerribben. © Foto Freddy Schinkel

Het was niet alleen maar schaatspret. In Friesland raakten de huisartsenposten overbelast door mensen die zich meldden met gebroken polsen en heupen. Ook had een aantal schaatsers snijwonden aan het hoofd of een hersenschudding. Ook bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht was het extreem druk op de Spoedeisende Hulp. Een woordvoerder sprak halverwege de middag van meer dan vijftig ‘ijsletsels’. Er werden twee extra gipsmeesters ingezet. Ook waren er drie extra ambulances op de weg om gewonden op te halen.

De massale toestroom en de sterke zon zorgden er aan het einde van de dag voor dat het ijs op meerdere plekken slecht werd. Dat gebeurde onder meer in Groningen. Ook de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid waarschuwde voor te zwak ijs en riep mensen op voor de schemer naar huis te gaan. In het donker zijn zwakke plekken moeilijker te zien.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: