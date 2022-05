Doorbraak in onderzoek naar 19 jaar oude ‘sneeuwbalmoord’ op Sedar

OM: ‘Geen bewijs voor oorlogsmis­da­den Nederland­se militair in Uruzgan’

Het Openbaar Ministerie heeft geen bewijs gevonden voor oorlogsmisdaden door de Nederlandse militair Servie Hölzken en zijn collega’s in 2007 in Afghanistan. Een militair verklaarde in december 2020 zelf dat er door hen was geschoten op huizen waarbij mogelijk burgers waren gedood.

17 mei