Doorbraak in onderzoek naar dood van Sedar Soares (13): politie trekt ‘verdrietige conclusie’

Man (74) in scootmo­biel houdt overvaller waarde­trans­port tegen én brengt koffer met geld terug: ‘Held van de dag’

NIJMEGEN - Een waardetransport van Brinks is maandagochtend rond tien uur in de Fuchsiastraat in Nijmegen overvallen. De dader, een 38-jarige man, ging er aanvankelijk met een geldkoffer vandoor, maar dankzij alerte omstanders is hij aangehouden en de buit weer terecht.

16 mei