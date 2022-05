Dorp in rouw gedompeld na dood jonge vrouwen (18, 19): ‘Rust zacht lieve meisjes’

Na gruwelijk drama rond verwarde John S. is de vraag: waarom werd hij niet opgenomen?

Hij stond bekend als ‘verward en overlastgevend’, was geobsedeerd door vuurwapens en vroeg naar eigen zeggen zelf om opname bij de GGZ. Afgelopen week ging het gruwelijk mis met John S. uit Oud-Alblas. Het roept de vraag op wanneer iemand wordt opgenomen in een psychiatrische kliniek. ‘Alleen een verzoek van de persoon zelf is niet genoeg.’

8 mei