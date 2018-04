Dorp pikt pikante foto in Panorama niet van manager Machteld (37)

Op 21 maart stond ze erin: met een grote lingeriefoto, verdeeld over twee pagina’s. Geesing vertelt dat ze in Tubbergen een zee van kritiek over zich heen kreeg. „Ik kreeg de opmerkingen ‘Als je achter de kassa had gezeten dan had ik er geen problemen mee gehad, maar iemand op jouw niveau..’ en ‘Je bent volstrekt ongeloofwaardig geworden’.''



Tubbergen Bruist heeft na alle commotie een verklaring op Facebook geplaatst. De projectgroep schrijft dat het om een privé-zaak van Mechteld gaat. ‘Ze vertelde dat ze graag vaker wil gaan poseren en dat het haar een kick geeft om landelijk in de media te staan.’



De groep schrijft ook dat de relatie met Mechteld binnen een paar dagen behoorlijk is gekanteld. ‘Haar uitspraak dat ze er een kick van krijgt om in de landelijke media te staan kunnen we nu wel plaatsen.’ En: ‘Inmiddels ontstaat ook het idee dat wij hiervoor onbedoeld en onbewust het opstapje zijn geweest.’