Douane vindt 124 kilo cocaïne bij bakbananen

De douane heeft in IJsselmuiden 124 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten in vier sporttassen die verstopt waren in een container met bakbananen. De cocaïne, met een straatwaarde van ruim 3 miljoen euro, is in beslag genomen en vernietigd, meldde de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) vrijdag.