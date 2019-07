Douane ziet geregeld pedopoppen het land binnenkomen

De Nederlandse douane ziet gemiddeld tien keer per jaar een kinderseksrobot voorbijkomen die in het buitenland is besteld en in ons land moet worden afgeleverd. Dat meldt Brandpunt+. Het gaat om levensechte poppen, waarvan sommige kunnen praten en bewegen.

De poppen zijn in Nederland niet verboden en worden dus niet tegengehouden. Volgens Brandpunt+ gaat het om het topje van de ijsberg.

Politie en Openbaar Ministerie willen niets zeggen over de wenselijkheid van een verbod op kindersekspoppen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid komt later vandaag met een reactie.

Deskundigen

Sommige vooraanstaande deskundigen zien kindersekspoppen als een stimulans voor pedofilie. Onderzoeker Peter Fagan van de John Hopkins School of Medicine in Baltimore in de Amerikaanse staat Maryland verklaarde vorig jaar dat onderzoek had aangetoond dat zulke seksrobots waarschijnlijk ‘een versterkend effect’ hebben op pedoseksuelen en er ‘in veel gevallen voor zorgen dat de drang tot het hebben van seks met minderjarigen groter wordt’.

Het onderzoek dat Fagan citeerde ter ondersteuning van zijn conclusie was er een gebaseerd op daders. Het is onduidelijk of de effecten van pedopoppen anders zouden zijn bij niet-daders.

Quote Voor sommige pedoseksue­len zou de toegang tot kinderseks­pop­pen een veiliger uitlaat­klep voor hun seksuele driften kunnen zijn Michael Seto, Wetenschapper Universiteit van Toronto

Michael Seto van de Universiteit van Toronto maakt een onderscheid. Hij speculeerde in 2016 openlijk over het mogelijke bestaan van twee verschillende groepen pedofielen. ,,Voor sommige zou de toegang tot kunstmatige kinderporno of kindersekspoppen een veiliger uitlaatklep kunnen zijn voor hun seksuele driften, wat de kans verkleint dat ze op zoek gaan naar kinderporno of seks met echte kinderen. Voor andere pedoseksuelen kan het hebben van deze kunstmatige vervangers hun frustratie alleen maar vergroten’', schreef hij in het Amerikaanse literair-cultureel tijdschrift The Atlantic. ,,We weten het niet omdat het onderzoek nog niet is gedaan”, concludeerde hij. ,,Maar het zou een zeer belangrijke studie zijn om uit te voeren.”

Op maat gemaakt

De meeste kindersekspoppen worden gemaakt in China, Hongkong en Japan. Van daaruit worden ze verscheept naar klanten over heel de wereld. De seksrobots zijn allesbehalve speelgoed, concludeerde de wetenschappelijke Amerikaanse onderzoekssite thecrimereport.org vorig jaar.

,,Kopers kunnen zelfs kindersekspoppen op maat bestellen met vooraf ontworpen gelaatstrekken en -uitdrukkingen. Ze kunnen bepaalde gezichtsuitdrukkingen aanvragen, zoals blij, verdrietig of bang. Nog verontrustender is dat ze poppen kunnen bestellen die lijken op kinderen van meegestuurde foto’s. Het uiteindelijke doel van fabrikanten is om de kindersekspoppen er zo realistisch mogelijk uit te laten zien en te laten aanvoelen.’’

Levensecht

De handel in kinderseksrobots zou volgens de onderzoekers verboden moeten worden. ,,Ze hebben anatomisch volledig correcte lichaamsdelen en openingen (mond, vagina en anus) die gebruiksklaar zijn voor een volwassen mannelijke penis. Zulke poppen zijn al in beslag genomen door de douane in landen als Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk om er maar een paar te noemen.’’

Seksrobots hebben een zachte en elastische huid gemaakt van kunststof (synthetische polymeren) zonder geur en zijn voorzien van een temperatuurregeling die is afgesteld op 37 graden, de normale lichaamstemperatuur van een mens. De poppen zijn beveiligd tegen het ontstaan van elektrische schokken, brand en explosies. Sensoren op de huid doen de robots aanvoelen als een echt mens.

Ruim 2600 euro

De kindersekspoppen kosten in China online zo’n 20.000 Chinese Yuan (ruim 2600 euro). Een van de meest toonaangevende producenten van de poppen is slimme robotproducent Shenzhen Atall Intelligent Robot Technology in de stad Shenzen, vlakbij de grens met Hongkong. Het meestverkochte model heet ‘Emma’. Ze is verbonden met het internet- en Android-besturingssysteem en beschikt over ‘veel stimulatiemogelijkheden’, verklaarde het bedrijf in maart vorig jaar tegenover EPA-fotograaf Aleksandar Plavevski tijdens een reportage.

Quote De meeste klanten zijn mannen van 40 tot 50 jaar afkomstig uit Europa en de Verenigde Staten Shenzhen Atall Intelligent Robot Technology

De meeste klanten zijn volgens de poppenproducent mannen in de leeftijdscategorie van 40 tot 50 jaar, afkomstig uit Europa en de Verenigde Staten. ,,Er is ook veel belangstelling voor (kinder)seksrobots vanuit het Midden-Oosten, maar het importeren ervan is daar verboden. In Argentinië, Brazilië, Chili, de Filipijnen en Rusland is inklaring bij de douane uiterst lastig.’’

Er zijn volgens het bedrijf ook mannelijke seksrobots op de markt, maar het verkoopvolume ligt daar negen keer lager dan bij vrouwelijke modellen. “De markt verandert echter voortdurend en de laatste jaren is de vraag naar mannelijke seksrobots toegenomen, vooral in landen als Korea en Thailand.’’