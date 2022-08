Draaideur-jihadist Samir A. moet weer de cel in, nu 2,5 jaar

Samir A., een van Nederlandse bekendste jihadisten, moet 30 maanden de cel in. De rechtbank in Rotterdam heeft hem vanmiddag veroordeeld voor het financieren van terrorisme. A. zamelde veel geld in voor 25 IS-vrouwen en hielp een deel van hen ontsnappen uit detentiekampen in Syrië.

,,U hielp vooral vrouwen die waren verbonden aan IS. En u heeft niet onderzocht of die vrouwen afstand hadden genomen van IS", aldus de rechtbank. ,,U voelde een sterke drang om de vrouwen en kinderen te helpen. Maar u had ook geld kunnen geven aan de hulporganisaties in de kampen.” De rechtbank veroordeelde A. daarom voor terrorismefinanciering. De Rotterdam werd niet veroordeeld voor het lidmaatschap van een terroristische organisatie. ,,We kunnen niet met zekerheid concluderen dat u met uw inzamelingen gehoor gaf aan een oproep van IS. Er waren meerdere inzamelingsacties voor de vrouwen en kinderen, van verschillende organisaties.” Daardoor kreeg A. een fors lagere straf dan het OM geëist had.

Zes jaar

Het Openbaar Ministerie eiste in juli zes jaar cel tegen Samir A. (36). ,,Samirs streven naar het martelaarschap dat hij in het verleden kende, heeft nu alleen een andere vorm gekregen”, stelde de officier van justitie. De Rotterdammer zamelde in 2019 en 2020 meer dan 100.000 dollar in in de Nederlandse jihad-scene en onder families van Nederlandse vrouwen die zich in Syrië bij terreurgroep Islamitische Staat (IS) hadden aangesloten. Dat geld ging via ondergronds bankieren naar 25 voornamelijk Nederlandse vrouwen in Syrische detentiekampen.

Quote Sommige ontsnapte vrouwen lopen vrij rond in Syrië. Van enkele weten we dat ze na hun ontsnap­ping nog steeds IS steunden op social media. Openbaar Ministerie

Die vrouwen gebruikten het geld voor eten en drinken. Een ander deel van het geld ging naar smokkelaars die meerdere vrouwen hebben geholpen te ontsnappen. ,,We moeten onze ogen niet sluiten: zonder financiering, geen terrorisme”, stelde het OM tijdens de behandeling van de zaak in juli. Justitie vindt ook dat A., door de steun die hij gaf, onderdeel uitmaakte van IS. Enkele van de ontsnapte vrouwen keerden, via verschillende routes, terug naar Nederland. Zij werden hier aangehouden, vastgezet en moeten voor de rechter komen. Andere vrouwen bleven na hun ontsnapping in Syrië en verblijven waarschijnlijk in een gebied dat nog steeds onder controle van jihadistische groeperingen staat. ,,Ze lopen er vrij rond. Van sommigen van hen weten we dat ze na hun ontsnapping nog steeds IS steunden op social media”, aldus het OM.

Aanslag

A. is een oude bekende in de Nederlandse jihadscene. Op zijn 17e probeerde de, toen nog Amsterdammer, naar Tsjetsjenië te reizen om zich daar aan te sluiten bij lokale jihadistische milities. Hij werd in Oekraïne tegengehouden. Daarna kwam hij in 2004 in beeld als lid van de Hofstadgroep, een groep jonge, geradicaliseerde moslims die elkaar ontmoeten bij huiskamerbijeenkomsten . Uit hun midden stond Mohammed B. op, de moordenaar van Theo van Gogh. In 2008 kreeg Samir A. negen jaar cel voor het voorbereiden van aanslagen op gebouwen van de Nederlandse overheid en inlichtingendiensten. Volgens de rechtbank was A. toen op zoek naar wapens voor een dergelijke aanslag. Ook had hij al een video-testament klaar liggen. In de tv-documentaire Staatsvijand nr. 1 uit 2020 zegt de Rotterdammer dat ‘als we alle middelen hadden gehad het wel tot een aanslag was gekomen'.

Na zijn vrijlating in 2013 keerde hij weer terug in de Nederlandse jihadscene. Niet veel later zag hij enkele van zijn vrienden vertrekken naar Syrië om zich daar bij IS aan te sluiten. Nadat zijn vrienden gesneuveld waren en hun vrouwen en kinderen in detentiekampen belandde, besloot hij geld voor de vrouwen in te gaan zamelen. Uiteindelijk leidde dat tot financiële steun aan zo'n 25 vrouwen. A. noemde de inzameling ‘project prison break'.

A. zelf deed nooit geheimzinnig over zijn steun aan de vrouwen. Hij vindt het niet strafbaar, maar ziet zijn inzameling als humanitaire hulpverlening. Samir zat al een jaar in voorarrest, wat inhoudt dat hij nog zo'n 1,5 jaar van zijn straf zal moeten uitzitten. De Rotterdammer had woensdag ook een tas vol kleren meegenomen naar de rechtbank voor het geval hij direct zou worden aangehouden. ,,Beetje pessimistisch, he”, zei hij cynisch. Hij had de tas niet direct nodig, bleek na de uitspraak.

De families van de vrouwen zijn A. dankbaar. Zij vroegen de Nederlandse Staat talloze keren hun (klein)kinderen weg te halen uit Syrië, maar de overheid deed dat niet. ,,Als deze persoon de man is die mijn dochter heeft geholpen te ontsnappen uit het kamp, dan wil ik hem bedanken", aldus een van hen eerder. Een ander: ,,Hij verdiend een lintje.”

Volledig scherm Beeld uit het videotestament van terreurverdachte Samir A. © Hollandse Hoogte / ANP