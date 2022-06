Drama bij avondvierdaagse: ‘Echt heel heftig wat hier vanavond is gebeurd’

Volgens een politiewoordvoerder reed een automobilist langs de wandelaars en is het toen misgegaan. Later op de avond heeft de politie de auto in kwestie gevonden. Een 21-jarige man uit Strijen is aangehouden.

Buiten levensgevaar

‘Doffe dreun’

Een meisje van 12, klasgenootje van het slachtoffer, barst in huilen uit, aangedaan door het ongeluk. Ze heeft slachtofferhulp gekregen, vertelt haar moeder. ,,We liepen er vlak achter. We hebben de klap gehoord, het was een doffe dreun. Toen we dichterbij kwamen, zagen we de schade. De dader reed heel hard door, ik denk in blinde paniek. Ik denk dat hij niet goed wist wat hij moest doen. Ouders reageerden heel boos”, vertelt de moeder. ,,We zijn snel met de kinderen doorgelopen omdat het te heftig was.”