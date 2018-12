‘Dramatisch jaar’: vertraging voor autorijder nam in 2018 fors toe

In de regio's Den Haag en Rotterdam ondervonden weggebruikers het afgelopen jaar de meeste hinder van files. Maar ook op de wegen in de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg nam de filezwaarte in 2018 toe. In de provincies Noord-Holland en Utrecht bleef deze vrijwel gelijk. Het verkeer in het noorden van het land ondervond veel minder verkeershinder dan vorig jaar.



,,Het is een dramatisch jaar geweest voor de autorijder, want ondanks het relatief mooie weer de afgelopen twaalf maanden, stonden we weer vaker stil. Je moet er niet aan denken dat het echt slecht weer wordt. Dat het gaat sneeuwen, hagelen en ijzelen. Dan is het fileleed helemaal niet te overzien’’, zegt verkeersspecialist Arnoud Broekhuis van de ANWB.