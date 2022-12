Dramatische situaties in zorginstellingen na verdubbeling vacatures: ‘Zorginfarct’

Het aantal openstaande vacatures in de sector zorg en welzijn is in drie jaar tijd verdubbeld. In het derde kwartaal van dit jaar bleven 67.000 banen onbemand. Met name in de verpleging, verzorging en thuiszorg is het probleem groot.

Uit cijfers die het CBS vannacht naar buiten heeft gebracht, blijkt dat er bijna 22.000 vacatures voor die groep open staan: dat waren er in 2019 ruim 10.000. Los van de openstaande vacatures: in de hele sector zorg en welzijn ontstonden in het derde kwartaal van 2022 56.000 nieuwe vacatures.

,,Het betekent dat we te weinig capaciteit hebben om de zorg te leveren die gevraagd wordt”, reageert hoogleraar Hoogleraar Organisatie Ziekenhuiszorg Bart Berden van het Radboudumc. ,,Arts-assistenten, jonge afgestudeerden die een ziekenhuis draaiende houden: daar is landelijk een groot tekort aan. Maar we zien ook achterstanden bij het automatiseren, digitaliseren en administratie. Daar zijn ook moeilijk mensen voor te vinden.”

Terwijl juist het geven van zorg op afstand, waarbij mensen dankzij die digitalisering niet meer zo vaak naar het ziekenhuis hoeven, een oplossing voor het personeelstekort in de zorg zou kunnen zijn. Berden ziet ook dat de loonkosten stijgen, omdat de zorginstellingen er alles aan doen om personeel te behouden. Dat komt bovenop de ook voor de ziekenhuizen stijgende kosten voor inkoop en energie, terwijl de meeste afgelopen jaar al moeite hadden om quitte te draaien.

Zorginfarct

Volgens het CBS neemt sinds begin 2021 het aantal openstaande vacatures ook sneller toe dan voor het begin van de coronapandemie. Per 1000 banen zijn er nu 44 vacatures: in de geestelijke gezondheidszorg zelfs 67.

,,We zitten midden in een zorginfarct", stelt Berden, die vreest voor de wintermaanden waarin corona en griep voor extra drukte zal zorgen. Hij is bang voor het aanhouden van lange wachtlijsten en vermindering van de kwaliteit. Berden ziet heil in het ‘anders’ waarbij er beter gekeken wordt naar zorg die écht nodig is en zorg waarvan de noodzaak wat minder aanwezig is. ,,Want we moeten uit dit moeras komen.”

De krapte op de personeelsmarkt is niet overal te zien. Zo zegt het Boxmeerse Maasziekenhuis dat er daar geen tekorten zijn aan personeel. Bij het Radboudumc in Nijmegen zijn momenteel echter zo'n 150 vacatures opengesteld en is het tekort aan personeel al jaren een probleem, zeker in de winter als er meer personeelsuitval is door corona en de griep.