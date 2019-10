Dream or Donate-eigenaar verruilt zijn landgoed voor pipowagen met paard

De koop is volgens makelaar Mandy de Vries van makelaardij Vrieling een week of twee gesloten, de koopakte is inmiddels getekend. Het wachten is nog even op het rondkomen van de financiering. Wie de koper van het met enig achterstallig onderhoud kampende landgoed is wil De Vries niet kwijt.



Mastenbroek zette het landgoed vorige maand voor 1,1 miljoen euro in de markt. Met de opbrengst, zei hij toen, wilde hij de gedupeerden van de plots opgeheven crowdfundsite schadeloos stellen. Vandaag zegt de ondernemende idealist dat hij iedereen al heeft terugbetaald en volledig schuldenvrij is.