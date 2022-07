Drenkeling dood gevonden in Maas bij Grubbenvorst

Man met ‘zeer luxe levens­stijl’ verduister­de miljoenen van werkgever: ‘Dit komen we zelden tegen’

Een 42-jarige man is in Elburg opgepakt omdat hij miljoenen euro’s zou hebben verduisterd van zijn werkgever. De FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, heeft de man dinsdag aangehouden. De zaak draait om veel geld: het geschatte verduisterde bedrag is liefst 2,8 miljoen euro.

14 juli