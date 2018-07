Drie doden bij zwaar ongeval met vrachtwagen op N203 bij Uitgeest

De politie Noord-Holland-Noord laat weten dat drie inzittenden van de auto zijn overleden. Het zou gaan om twee vrouwen en een man. Hun identiteit is nog niet bekend. Twee andere inzittenden zijn gewond naar een ziekenhuis overgebracht.



De Duitse vrachtauto en de personenauto botsten frontaal op elkaar, meldt NH Nieuws. De bestuurder van de vrachtauto bleef daarbij ongedeerd. Hij wordt op het politiebureau verhoord over het ongeval. De weg is in beide richtingen afgesloten.



De toedracht van het ongeluk tussen de vrachtwagen en de personenauto is vooralsnog nog onduidelijk. Op de plek van het ongeval zijn meerdere ambulances en brandweerwagens aanwezig. Ook is een traumahelikopter ter plaatse.



Door de enorme klap raakte de personenauto van de weg en belandde in een sloot. Het wegdek ligt vol met onderdelen van het voertuig. De vrachtwagen raakte alleen aan de voorzijde beschadigd.