Drie ervaren haarstylisten testen zeven ‘Ferrari’s’ onder de stijltangen uit

‘Verschrik­ke­lij­ke kou’ voor 250 buitensla­pers in Ter Apel, opvang komende nacht nog onduide­lijk

Opnieuw hebben zo'n 250 asielzoekers buiten de nacht moeten doorbrengen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisteren deelde het COA (Centraal Orgaan Asielopvang) nog dat het ging om driehonderd, maar dat getal is bijgesteld. Het is nog niet zeker of komende nacht het grasveld voor het aanmeldcentrum leeg is, aldus een woordvoerder. Nu de zomer op een einde loopt kan het 's nachts erg koud worden.

13:42