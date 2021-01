Drie getuigen melden zich bij politie in zaak dode Lotte (14)

‘Onze basisscho­len hoeven de eindtoets in groep 8 niet verplicht af te nemen’

22 januari Tientallen basisscholen hoeven de eindtoets in groep 8 niet verplicht af te nemen van hun schoolbesturen. Ze vinden dat de toets veel te veel stress bij leerlingen veroorzaakt en zeker tijdens deze coronacrisis niets zegt. ‘De eindtoets kan zelfs schadelijk zijn, want misschien kunnen kinderen minder goed laten zien wat ze in huis hebben.’