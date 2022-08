Drie gewonden bij ongeval op A27 bij Oosterhout, weg dicht tot 15.00 uur

Met video Wie houdt er niet van alpaca's? ‘Hóe fluffy hun hoofd er ook uitziet, raak ze daar niet aan’

Je kunt met ze knuffelen, wandelen, highteaën, picknicken, yogaën en golfen. Op steeds meer plekken in Zeeland staan alpaca’s in de wei. Waarom is iedereen toch zo verliefd op die kameelachtige dieren?

19 augustus