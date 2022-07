Drie gewonden bij schietpartij Groningen, verdachte aangehouden

Familie met lege handen na overlijden rijke tante: neef maakt alles over naar Zuid-Afri­ka

Op haar sterfbed in 2014 wijst tante Hannie haar neef Ferdinand van der H. (70) uit Almelo aan als de man die haar testament moet afhandelen. „Je handelt het alleen af”, drukt ze hem op het hart. Acht jaar later staat haar neef voor de rechter in Almelo. Verdacht van het verduisteren van 114.000 euro.

8:56