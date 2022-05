Drie gewonden door vallend karretje attractie in Sprookjesbos Valkenburg

In Valkenburg aan de Geul zijn vrijdagmiddag vier mensen gewond geraakt toen een karretje van een attractie in het Sprookjesbos in de Limburgse stad zo'n tien meter omlaag vielen. De gewonden zijn twee volwassenen en twee kinderen, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Twee volwassenen en een kind zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel.

Het ongeval gebeurde rond 14.45 uur door nog onbekende oorzaak. Een woordvoerder van de veiligheidsregio kon vrijdagmiddag nog niet direct nadere bijzonderheden geven. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Vanwege het ongeval is een traumahelikopter opgeroepen.

Het ongeluk zou zijn gebeurd bij de ballontoren Calidius, dat september vorig jaar geopend werd. De attractie is geschikt voor alle leeftijden. Bezoekers worden in gondels naar een hoogte van tien meter meegenomen, waarna die gaat draaien. Zo kunnen de passagier over het hele park uitkijken.

Familiepretpark

Het Sprookjesbos is een van de oudste themaparken ter wereld. Het werd in 1950 geopend door zakenman Bruno Bruck, die het terrein kocht en er een sprookjesbos liet bouwen voor zijn 4-jarige dochtertje Ully. Het pretpark richt zich op families met kinderen tot 12 jaar.

In 2012 werd het park overgenomen door de Rotterdamse zakenman Jeroen van Zwieten. Hij kondigde aan een andere koers te willen varen met het Sprookjesbos: minder attracties en meer aandacht voor sprookjes. Eind 2013 heropende het park in de vernieuwde opzet. Het bezoekersaantal verdubbelde van 20.000 naar 40.000. Desondanks leed het park jarenlang verlies.

Vorige maand zei een manager tegen de regionale krant De Limburger dat het familiepretpark wilde doorgroeien naar 100.000 bezoekers per jaar. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de entreeprijs van het Sprookjesbos het hardst is gestegen van alle pretparken. Waar het in 2019 nog 46 euro koste voor een gezin om het park te bezoeken was dat in 2022 66,20 euro. Dat is een stijging van bijna 44 procent.

