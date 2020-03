Drie jongens (14) opgepakt voor betrokkenheid bij steekpartij Groningen

Drastische zet: Bol.com haalt honderden omstreden boeken uit verkoop na ophef

18:37 Tegen alle verwachtingen in heeft de directie van Bol.com vandaag besloten om honderden controversiële boeken tijdelijk uit het assortiment te halen. De grootste webshop van Nederland neemt deze maatregel naar aanleiding van de massale ophef die is ontstaan nadat Bol.com aanvankelijk weigerde een kinderboek van antisemiet Julius Streicher van de site te halen. ,,We merken dat er meer onderzoek nodig is. We begrijpen de kritiek en voelen ons hier ook onprettig bij”, laat een woordvoerder weten.