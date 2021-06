Drie jongens in Gouda aangehouden: vuurwapens blijken zwart geverfde waterpistooltjes

Ontstelte­nis na ernstig ongeluk met luchtkus­sen in zwemplas: ‘Het meisje zat vast’

17 juni KAPEL AVEZAATH - Aangeslagen zijn ze, de mensen die het woensdag zagen gebeuren in Kapel Avezaath. Bij een ernstig ongeluk op de plas bij camping In den Boomgaard kwam een jong meisje, een jaar of 9 pas, volgens getuigen vast te zitten onder een luchtkussen op het water. Ze werd uit de plas gehaald, gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht.