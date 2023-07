Drie maanden na moord op weduwe Marleen (64) bekent ‘friend with benefits’ (32): ‘Ik heb haar gewurgd en in Nederland gedumpt’

Badmeester Jack ruikt constant chloor en heeft blijvende gehoorscha­de: ‘Risico's onderschat’

,,Mijn gehoor is compleet naar de filistijnen”, vertelt Jack Jansen (58). De badmeester stopt na veertig jaar. De chloorlucht gaat nooit meer uit zijn neus en zijn gehoor wordt nooit meer 100 procent. En hij is niet de enige. ,,Het werk is heel pittig en zorgt voor lichamelijke stress.”