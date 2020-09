Drie mensen aangehouden na schietpartij in Kampen

Bedreiger uit Tilburg moet Rutte en De Jonge excuus­brief schrijven

10 september Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kunnen binnenkort een brief verwachten van de Tilburger die hen in juni op Twitter met de dood bedreigde. De politierechter veroordeelde de Tilburger donderdag tot een geldboete van 750 euro en de opdracht de bewindslieden een brief te schrijven.