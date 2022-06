Drie nachten onduidelijkheid: dit gebeurde er nadat Gino niet thuiskwam

Woensdagavond gaat de 9-jarige Gino van der Straeten nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade. Eigenlijk woont hij in Maastricht, maar hij logeert bij zijn zus in Kerkrade. Gino keert niet terug bij zijn logeeradres, dat niet ver van de speelplaats is. Sindsdien is hij spoorloos. Nog die avond starten familie en buurtbewoners een zoektocht naar het kind.

Donderdag wordt er weer gezocht naar de jongen. De verdwijning van Gino roept vragen op omdat hij niet eerder is weggelopen. Er worden posters verspreid met zijn signalement en foto's van zijn step. De step met opvallende rode handvatten is immers ook niet teruggevonden in de speeltuin die avond ervoor.

Om half twee 's middags gaat een burgernetmelding uit voor een witte jongen van 9 jaar oud. ‘Blond haar, 130cm, rode jas met zwarte mouwen, rode nike pet, grijze spijkerbroek, groene schoenen met witte zool’, valt daarin te lezen.

Ook doet de politie een oproep aan mensen die woensdagavond bij de speeltuin aan de Hertogenlaan en Zonstraat waren. Volgens de politie zijn daar rond 18.30 uur drie kinderen met een volwassene gezien. De kinderen zijn bevraagd maar het is op dat moment onbekend wie de man is. ‘We doen een dringend beroep op deze man om zich te melden’, schrijft de politie. Ondertussen wordt er met flink wat vrijwilligers gezocht naar Gino.

De ernst om de vermissing van Gino begint toe te nemen. Iets na 14.00 uur gaat er een amber alert uit. Dat gebeurt een à twee keer per jaar en alleen als voor het leven van het vermiste kind wordt gevreesd.

,,Een 9-jarige jongen die de tweede nacht van vermissing ingaat, buiten op straat is in acuut gevaar”, zegt hoofdrechercheur Danny Frijters van de Limburgse politie donderdagavond. ,,De vraag is hoe zelfredzaam iemand van zijn leeftijd is.”

Een step die veel lijkt op die van Gino wordt 's avonds rond 20.30 uur gevonden bij een zwembad in Landgraaf.

Volledig scherm Forensisch onderzoek naar de step die bij het zwembad lag. © ANP

Vrijdag doet de politie een dringende oproep aan inwoners van Kerkrade en Landgraaf om zoveel mogelijk beelden uit de omgeving te delen en dan specifiek beelden van 1 juni 17.00 uur tot 2 juni 21.00 uur, uit de omgeving van de plek waar Gino het laatst gezien is, de omgeving van de plek waar een step is aangetroffen en het gebied daartussen.

De step is volgens zus Kelly (32) van Gino. Maar de vindplek is te ver voor haar broertje om daar op eigen houtje naartoe te gaan. Bovendien is hij helemaal geen wegloper. ,,Waarom doet iemand zoiets? Breng hem lekker terug, of laat hem los zodat hij terug naar zijn familie kan”, zegt ze als ze zich klaarmaakt voor een nieuwe zoektocht. Ze heeft al 48 uur nauwelijks geslapen, maar thuis zitten afwachten kan ze niet.

Burgers in Kerkrade vinden vrijdagavond spullen die mogelijk verband houden met de zaak. Een gedeelte van een parkeerplaats en een speeltuintje bij het Vincent van Goghplein in Kerkrade worden door de politie afgezet. Even na 21.00 uur wordt het gebied weer vrijgegeven. De aangetroffen spullen zijn overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Om wat voor dingen het gaat wil de politie niet zeggen.

Vandaag blijkt de politie om 04.00 uur een verdachte in zijn woning in Geleen te hebben gearresteerd. Maar dat wordt pas uren later bekendgemaakt. De man is 22 jaar oud en wordt verdacht van betrokkenheid bij Gino's vermissing. Zijn advocaat Sjanneke de Crom maakt later die ochtend bekend dat hij wordt verdacht van ontvoering.

Niet veel later brengt de politie het nieuws naar buiten dat er in Geleen bij een woning een lichaam is gevonden. In een persconferentie om 16.30 uur vanmiddag wordt verteld dat het inderdaad om het lichaam van Gino gaat. De 22-jarige verdachte heeft de plek van het stoffelijk overschot aangewezen. Rechercheurs kwamen hem gisterenmiddag op het spoor als mogelijke betrokkene, wordt op de persconferentie verteld.

De politie doet vandaag onderzoek op twee plekken: in de woning van de verdachte en waar Gino is aangetroffen. Dat onderzoek gaat waarschijnlijk nog de hele avond door.

