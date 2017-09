Drie Nederlanders opgepakt in Duitse drugszaak

'Is dit een vluchteling? Het kan ook een Rotterdammer zijn'

19:11 Een metershoge opblaasbare vluchteling dreef woensdagmiddag op een bootje door Breda. Het Vlaamse kunstenaarsduo Schellekens en Peleman is het brein achter het werk dat het festival Graphic Matters officieus opent. De opblaasbare vluchteling is al in vele landen geweest, woensdag was de 'Inflatable Refugee' voor het eerst in Nederland.