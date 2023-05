Drie op vijf Nederlanders somber over toekomst, overheid moet aan de bak met verkleinen ongelijkheid

Rapport SCPVeel Nederlanders zijn somber over de kant die het opgaat met ons land. Zo’n 60 procent van alle inwoners is negatief over de toekomst van Nederland - 3 op de 5. Vooral de maatschappelijke positie van mensen en hun visie op samenleving en politiek zijn bepalend voor het ervaren onbehagen, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Om iets aan die negatieve toekomstverwachtingen te doen moet de overheid zich meer bezighouden met onderliggende problemen in plaats van het sentiment zelf, zo staat in het rapport, en werken aan bijvoorbeeld het verkleinen van ongelijkheid en meer democratie - dat laatste bijvoorbeeld via burgerberaden of een bindend correctief referendum.

In het rapport wordt ingegaan op verschillende factoren - van inkomen tot werk en maatschappelijke positie en opvattingen. Daaruit blijkt dat mensen die een slechtere gezondheid hebben, er financieel minder goed voorstaan of een minder groot netwerk hebben zich vaker zorgen maken. Economisch linkse (voorstanders van een politiek van grote overheidssteun voor economisch zwakkeren, red.), cultureel conservatieve mensen zijn het meest somber, gevolgd door de groep die rechts en cultureel conservatief is.

Ook vinden mensen met meer maatschappelijk onbehagen minder vaak dat de inkomensverschillen moeten groeien, en denken zij vaker dat de Europese eenwording te ver is gegaan, dat ‘mensen met een migratieachtergrond zich aan moeten passen aan de Nederlandse cultuur en dat Nederland te veel doet om klimaatverandering tegen te gaan’ - hoewel onder mensen die vinden dat de overheid juist te veel doet aan klimaatverandering het onbehagen ook relatief hoger is. Mensen die somberder zijn geven daarnaast vaker aan dat er wrijving in de samenleving is, en hebben minder vertrouwen in de politiek.

Regionale verschillen

Ook wáár je woont, maakt uit: maatschappelijk onbehagen is relatief laag in steden, zowel binnen als buiten de Randstad, en relatief hoog in plattelandsgemeenten buiten de Randstad. Daarbij is de opvatting dat ‘de landelijke politiek onvoldoende oog heeft voor de regio waarin mensen wonen’ een belangrijk onderdeel van het onbehagen. Wel is het zo dat de verschillen tussen bewoners binnen gebieden altijd nog groter zijn dan verschillen tussen gebieden, benadrukt het SCP.

Bij Groningers is de ervaring dat andere Nederlanders neerkijken op hun regio het sterkst - iets wat vooral naar voren komt in het gaswinningsdossier. ‘Het feit dat gasbaten belangrijker werden gevonden dan het lot van de inwoners van Groningen, heeft een zware tol geëist', staat in het rapport. Terugkerende discussies over de verdeling van geld van het Rijk over gemeenten en provincies versterken bovendien ‘de indruk in bepaalde regio’s buiten de (Rand)stad dat zij bij verdelingsvraagstukken vaak ‘aan het kortste eind trekken.’

Ongelijkheid aanpakken

De overheid, schrijft het SCP, zou dan ook meer aandacht moeten hebben voor de verdeling van economische middelen over de regio's en regiospecifieke problemen - zonder daarbij ‘de verschillende ongelijkheden die dwars door Nederland lopen’ uit het oog te verliezen. Want ook de economische en maatschappelijke positie van mensen speelt een belangrijke rol bij onbehagen - belangrijker dan waar iemand woont.

Zo is wie alleen basisonderwijs of vmbo heeft afgerond relatief negatief over de toekomst, en ervaren middeninkomens meer onbehagen dan de hoogste en laagste inkomens. Ook mensen met een kleiner sociaal netwerk, minder cultureel elitaire voorkeuren of een slechtere gezondheid zijn somberder, net als mensen die zichzelf lager op de maatschappelijke ladder plaatsen of zich minder geaccepteerd voelen door de samenleving. Verder zijn zzp’ers en zelfstandigen ook negatiever - vermoedelijk omdat zij meer financiële onzekerheid hebben.

Dat vraagt om beleid ‘gericht op achterstanden en ongelijkheden', naast ‘keuzes in economisch beleid’, concludeert het SCP. En: het moet duidelijk zijn wat burgers van de overheid mogen verwachten. Daarnaast moet uitsluiting worden tegengegaan.

Niet een gebrek aan politiek vertrouwen, maar het gebrek aan betrouw­baar­heid van de overheid is problema­tisch SCP-rapport ‘Somber over de samenleving’

Onderliggende problemen oplossen

Belangrijk is daarbij dat de overheid zich niet alleen maar op het sentiment zelf richt - een lager politiek vertrouwen is een signaal, maar niet het probleem zelf: ‘Wanneer de politiek vooral aandacht heeft voor dat sentiment en dat wil verminderen, maar daarbij minder prioriteit geeft aan bepaalde inhoudelijke beleidsdoelstellingen, lost dat de echte onderliggende problemen niet op.’ Niet een gebrek aan dat vertrouwen, maar het gebrek aan betrouwbaarheid van de overheid is problematisch, staat in het rapport.

Dat kan juist averechts werken, schrijft het SCP: ‘Als we het maar vaak genoeg over maatschappelijk onbehagen hebben, gaan mensen dat door die constante bevestiging ook steeds meer waarnemen.’ Zorg dat naar onderliggende zorgen wordt geluisterd en dat problemen worden opgelost, adviseert het het adviesorgaan dan ook. Daarbij kan het helpen als burgers meer betrokken worden via democratische instrumenten zoals burgerberaden. Transparantie is daarbij van groot belang, net als een goede representativiteit.