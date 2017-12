Drie sportvissers vermist bij op Noordzee, grote zoekactie Kustwacht

Zoekactie in natuurgebied naar vermiste dove Abdullah (15)

10:42 In het Vlaardingse natuur- en recreatiegebied Broekpolder is vanochtend een zoektocht begonnen naar de 15-jarige Abdullah Mazmahor uit Schiedam die sinds vrijdagavond elf uur wordt vermist. Abdullah is doof en autistisch. Hij vertrok zonder jas. 'We maken ons zorgen', aldus de politie.