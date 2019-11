Drie tieners gewond bij steekpartij in Haagse winkelstraat: ‘Ik dacht echt dat ik dood ging’

De Westlandse Maud en Priscilla waren in de Stradivarius aan het winkelen toen er plotseling een enorme paniek uitbrak. De twee hebben de steekpartij niet zelf gezien, alleen de chaos die volgde. ,,We waren boven aan het afrekenen en zagen ineens allemaal mensen naar boven rennen. Er werd van alles geroepen, dat er was gestoken en dat er was geschoten. Mensen waren aan het huilen.”



Een stel dat door de Grote Marktstraat liep, zag plotseling een grote menigte op zich af komen rennen. ,,Mensen vielen gewoon neer in de paniek.”



Emma Evers (16) was eerder vanavond met haar moeder sinterklaasinkopen aan het doen. ,,Ik zag opeens allemaal mensen op me af komen rennen. Ik was echt heel erg bang. Ik dacht meteen: ‘dit is een aanslag’. Ik dacht echt dat ik dood ging.” De schrik zit er ook nog flink in bij moeder Brenda Evers. ,,Ik raakte Emma kwijt in de menigte. Het was zo druk en eng.”