Drie van vier verongelukte vrienden kwamen uit klein Fries dorpje: ‘Het is een enorme klap’

Het Friese dorpje Sibrandabuorren is zondag in diepe rouw. Drie van de vier mannen die zaterdagavond overleden bij een eenzijdig auto-ongeluk kwamen er vandaan. „Dit raakt veel mensen diep”, zegt burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân.

Bij het ongeluk in het Friese Jirnsum kwamen vier mannen om het leven van 35, 39, 39 en 41 jaar. Drie van hen zijn dus afkomstig uit Sibrandabuorren, het andere slachtoffer uit Britswert. Burgemeester De Vries weet dat het ongeval in de kleine gemeenschappen hard aankomt: „Het gaat om kleine dorpen waar de mannen vandaan komen”, zegt De Vries. „Het raakt iedereen heel diep.”

De vier vrienden waren zaterdagavond op weg naar een feest bij een eetcafé in Jirnsum, schrijft het Dagblad van het Noorden. Op de Rijksweg raakte de wagen met het gezelschap van de weg, reed tegen een boom en belandde in de sloot. Geen van de inzittenden overleefden het ongeluk, dat plaatsvond rond 21.25 uur .

Verschrikkelijk diep verdriet

„Om de vier slachtoffers zit een grote vriendenkring heen”, schetst De Vries de impact van het ongeluk. „Dit geeft zo’n verschrikkelijk diep verdriet. Voor de families, voor de naasten, vrienden, mensen uit de dorpen. Vandaag proberen we het een beetje te verwerken en kijken we hoe we de nabestaanden zo goed mogelijk kunnen steunen.”

Quote Eerst wist ik nog niet om wie het ging, maar dat duurde niet lang. Het komt heel hard binnen, we kennen elkaar hier allemaal Hedser Bruinsma

Sibrandabuorren is een klein dorp, er wonen ongeveer 365 mensen. Hedser Bruinsma, voorzitter van het dorpsbelang, hoorde het nieuws over het ongeluk zondagochtend vroeg. „Een heel hard gelag”, vertelt hij tegen Omrop Fryslân. „Toen wist ik nog niet om wie het ging, maar dat duurde niet lang. Het komt heel hard binnen, we kennen elkaar hier allemaal.”

Burgemeester Sybrand Buma van de gemeente Leeuwarden, waar het plaatsje Jirnsum onder valt, reageert in een bericht op Twitter op het drama: ‘Ik ben geschokt door het verschrikkelijke auto-ongeluk gisteravond nabij Jirnsum. Ik leef mee met de nabestaanden van de slachtoffers en wens hen veel kracht en sterkte.’

Snelheid

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De Forensische Opsporing Verkeer heeft zaterdagavond onderzoek gedaan. Aan de Rijksweg staan een aantal huizen, de politie bekijkt of die misschien camerabeelden hebben gemaakt toen de bewuste auto passeerde. ,,Dat zou informatie kunnen opleveren hoe de auto is gereden en met welke snelheid", aldus een woordvoerder van de Politie Noord-Nederland.

Verder is de politie nog op zoek naar getuigen. Er is al gesproken met mensen die ter plekke iets van het ongeluk hebben meegekregen. ,,Zij vertelden dat er mogelijk nog fietsers aanwezig waren toen het ongeluk gebeurde. Het is niet duidelijk of dat één fietser is geweest of meerdere. Daar zouden we graag mee in contact komen.”