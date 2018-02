Drietal geweigerd bij sportschool Cross-Fit: 'Dit is discriminatie'

Hassan, Hafid en Cora (*) zijn niet welkom bij sportschool CrossFit Waddinxveen. Andere leden van de sportschool zouden vertrekken vanwege de komst van de drie. Een alibi van de sportschool om te kunnen discrimineren, vindt het drietal. Volgens hen is het nog erger: agenten die bij de sportschool trainen, zouden hun namen hebben opgezocht in politiedossiers, en dat is een schending van de integriteit.



De Gouwenaars hebben een klacht ingediend bij de politieafdeling Veiligheid, Integratie en Klachten. Een politiewoordvoerder bevestigt de klacht. Onderzocht wordt of agenten gegevens hebben doorgespeeld en of ze laakbaar hebben gehandeld. ,,Of er agenten sporten bij deze sportschool is een privézaak'', zegt de woordvoerder. Lopende het onderzoek wil de politie niet inhoudelijk reageren.



Stichting voor Inclusie & discriminatiebestrijding - de opvolger van het Bureau Discriminatiezaken - neemt de zaak hoog op: ,,De zaak is bij ons bekend na commotie op Facebook. Dit is zorgwekkend, op basis van de informatie die tot ons komt, ook via een anonieme melder'', zegt senior klachtbehandelaar Edgar Polak.

Proefles

Na een proefles schrijven de drie vrienden zich in voor groepslessen. Nog diezelfde dag wordt Hassan en Hafid 's avonds laat per mail gemeld dat ze niet welkom zijn. De redactie bezit het e-mailbericht waarin de eigenares meldt: ,,Er zijn meerdere leden die om bepaalde redenen, ik weet niet welke, hun lidmaatschap opzeggen vanwege jouw aanwezigheid. Helaas gaan de vaste leden voor en moet ik jou de toegang weigeren.''



Vriendin Cora krijgt een uur later een bericht, maar de tekst in haar e-mail wijkt af: ,,Helaas heb ik Hassan en Hafid het lidmaatschap moeten opzeggen vanwege leden die hen kennen, waaronder veel politieagenten, die hun lidmaatschap zouden opzeggen vanwege verschillende redenen die ik niet weet. Ik wil mij hier ook niet mee bemoeien, maar ik moet als eigenaar keuzes maken'', staat er. ,,Ik wil jou daarom vragen een andere box (een variant sportschool, red.) te kiezen.''

Discriminatie

Discriminatiebestrijder Polak vindt de gang van zaken vreemd, maar wil pas oordelen als hij alle partijen heeft gesproken. Voor de drie vrienden is het wel duidelijk. ,,Dit is discriminatie, dat voorop'', zegt Hassan. De agenten zitten fout volgens hem: ,,Zij hebben onze naam nagetrokken, of wat dan ook. Nu word ik al beschuldigd als crimineel.''



Zomaar zoeken in het vertrouwelijke politie-informatiesysteem - dat mogen agenten niet. Hafid is ervan overtuigd dat agenten dat wel hebben gedaan. ,,Als je in je vrije tijd politieagentje gaat spelen en iedereen gaat natrekken in een sportschool, vind ik dat niet kunnen.''

Criminele Marokkanen

Quote Die halve sportschool zal denken dat een stel criminele Marokkanen is geweigerd, terwijl ik dat niet ben Hafid is in het verleden met de politie in aanraking gekomen. ,,Drie jaar geleden ben ik veroordeeld voor een rumoer buiten bij danscafé Woodies, in Gouda, toen kreeg ik een boete van 500 euro voor verzet bij arrestatie. En langer dan vijf jaar geleden kreeg ik een taakstraf voor een ruzie.'' Hassan: ,,Die halve sportschool zal denken dat een stel criminele Marokkanen is geweigerd, terwijl ik dat niet ben. Als ze zeggen dat ze mij kennen: ik ken ze niet. Ik werk keihard voor mijn geld,'' zegt de taxichauffeur. Zijn strafrechtelijk verleden vormt geen juridisch beletsel om zijn beroep uit te voeren, zegt hij. ,,Elke keer moet ik een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen, binnenkort weer omdat ik mijn taxipas moet verlengen. Dat laat al voldoende zien.''



Hafid stuurt een e-mail aan de sportschool die volgens hem tot op de dag van vandaag onbeantwoord is gebleven. ,,Ik denk wel dat we nog aangifte gaan doen'', zegt Hassan. ,,Eerst afwachten wat er uit de klacht naar voren komt. Als je met drie vrienden wil gaan sporten, de twee Marokkanen krijgen zo'n mailtje, en Cora niet, dan is dat een klap in mijn gezicht.''



De redactie heeft contact gehad met de eigenares van de sportschool. Ze heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om commentaar te geven.



* Hafid, Hassan en Cora willen om privacyredenen niet met hun naam in de krant. Hun achternamen zijn bij de redactie bekend.



(m.m.v. Jamila Saoud).