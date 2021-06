Drijft coronaprik jullie familie uit elkaar?

Coronablog LIVE | Aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen daalt richting 1000, chaos rond 'gele boekje’ voorbij

15:37 Ziekenhuizen behandelen nog 1098 coronapatiënten. Dat betekent dat het aantal in de komende dagen kan dalen tot onder de duizend, en dat zou voor het eerst sinds 6 oktober zijn. Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal iets toegenomen. Alle GGD’en gaan vanaf maandag de coronaprikken met een stempel in de gele inentingsboekjes zetten van de gevaccineerden die daar bij de priklocatie om vragen. Veel GGD’en deden dat al, maar nog niet allemaal. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.