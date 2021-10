Drillrapvideo vol met wapens: ‘We konden niemand doodmaken, het waren neppe wapens’

Is een drillrapvideo vol gezwaai met (nep)wapens en teksten over geweld opruiing of entertainment? Over die vraag boog de Amsterdamse rechtbank zich vandaag.

Sinistere drillrapteksten klinken toch net iets anders als ze worden voorgedragen door een officier van Justitie. ‘Catch een opp (tegenstander), ik maak hem echt dood’, citeert officier van justitie Hetty Hoekstra donderdag op droge toon in de Amsterdamse rechtbank. Tegenover haar, in de beklaagdenbank, zitten Diego M., ook wel bekend als rapper Biggskaki, en Jordan S., die in de rapscene van Amsterdam-West enige faam geniet onder zijn artiestennaam Jorra.

Beide mannen worden door het OM ter verantwoording geroepen voor de clip bij het nummer Intensive Care die vorig jaar op Youtube werd gezet. In de videoclip rappen ze over geweld terwijl ze met pistolen zwaaien. Die wapens waren voor de politie reden om invallen te doen bij de twee rappers. De pistolen zijn nooit gevonden. Volgens de verdachten, die niet willen zeggen van wie de wapens afkomstig waren, gaat het om imitatiepistolen. ,,In actiefilms worden er ook neppe wapens gebruikt,” zo stelt Diego M. ,,Het is gewoon entertainment.”

Snijgebaar of dansje?

Nadat de videoclip is afgespeeld, doet de rechtbank de nodige moeite om de wereld van de rappers te doorgronden. Zo wil de rechter weten wat rapper Jorra nou bedoelt als hij een snijgebaar langs zijn hals maakt in de clip. ,,Dat is gewoon een dansje”, zegt die.

,,Wat is er dan door dit nummer gebeurd?,” vraagt Diego M. zich af. ,,Er zijn andere clips die veel verder gaan.”Jordan S.: ,,Ik vind niet dat wij aanzetten tot geweld.” Dat ziet het Openbaar Ministerie anders.

Om de ernst van de situatie aan te geven, memoreert de Officier van Justitie een hele reeks geweldsincidenten die zich de afgelopen jaren in de drillrapscene hebben afgespeeld. De dood van Jay-Ronne Grootfaam, de dodelijke steekpartij op de Pier in Scheveningen en de steekpartij in de Albert Heijn in de Amsterdamse Watergraafsmeer passeren de revue. Bij al deze incidenten vormden sociale media een belangrijke katalysator van escalerend geweld, aldus justitie.

Opruiing

,,Het OM wil dat er een grens gesteld gaat worden aan video’s met een opruiend karakter," aldus de officier van justitie. ,,Het is niet verboden om muziek te maken, het is wel verboden om op te ruien.”

Volgens de advocaten van de verdachten is de vrijheid van meningsuiting en de artistieke vrijheid in het gedrang. ,,Mijn cliënt rapt over de straat, dat hoef je niet mooi te vinden. Het is ook niet mooi daar,” aldus Maarten Kuipers, de advocaat van Diego M. ,,Je kunt het verschrikkelijk vinden maar dat betekent niet dat het strafbaar moet zijn.”

Niouk Reehuis, de advocaat van Jordan S., wijst erop dat er van een nummer als Intensive dertien in een dozijn gaan. ,,Als we voortaan rappers willen vervolgen voor dit soort teksten, gaat het heel druk worden op de rechtbank.”

Het Openbaar Ministerie eist uiteindelijk een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden voor de mannen. Daarbij vallen waarschuwende woorden. ,,Als jullie het weer doen, past wat mij betreft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.”

De rechtbank Amsterdam doet op 11 november uitspraak in de zaak.