Drinkwaterbedrijven boos om Duitse giflozing in de Rijn: ‘Het zoveelste incident’

Na een grote explosie bij een chemiebedrijf in het Roergebied, eind juli, zijn giftige stoffen in de Rijn terechtgekomen die uiteindelijk ook in het water zijn beland waaruit Nederland put voor drinkwater. Dat meldt de Duitse omroep WDR. De Nederlandse waterbedrijven bevestigen dat, al wordt benadrukt dat de veiligheid nooit in het geding was.

Wel is Gerard Stroomberg, directeur van vereniging van rivierwaterbedrijven RIWA-Rijn, zeer kritisch op Currenta, het bedrijf dat de lozing deed, en op de lokale autoriteiten van Noordrijn-Westfalen. Die wisten dat er bluswater met daarin een flinke hoeveelheid van het insectengif clothianidine in de rivier geloosd was, maar waarschuwden niet. Het is volgens Stroomberg het zoveelste incident met chemische bedrijven in het Roergebied.

,,Het gaat mij om het principe”, zegt de directeur van RIWA-Rijn, dat al jaren pleit voor een betere kwaliteit van het Rijn-water. ,,De afspraak is dat dit soort zaken gemeld wordt. Lokale overheden hebben te weinig kennis om in te kunnen schatten wat het risico voor het Nederlandse drinkwater is. Het risico is dat ze een volgende keer de verkeerde inschatting maken.”

De bedrijven achter RIWA-Rijn - PWN, Waternet, Oase en Vitens - leveren drinkwater aan ongeveer vijf miljoen Nederlanders. Bij dat aantal zit ook een deel van de afnemers van Dunea en Evides, die een klein deel van hun water uit de Rijn halen.

Zeven doden

Op 27 juli van dit jaar vonden zware explosies plaats op het chemiepark van de Duitse stad Leverkusen. De oorzaak: bij afvalverwerker Currenta stonden containers met mengsels van gevaarlijke stoffen in brand. Zeven mensen kwamen door de explosies om het leven, 31 mensen raakten gewond.

De Duitse omroep WDR onthulde eergisteren dat een deel van het bluswater dat na het blussen van die brand op het terrein lag, op een zodanige manier is afgevoerd dat giftige stoffen in de rivier de Rijn terechtkwamen. Currenta heeft dat in een schriftelijke verklaring ook bevestigd, schrijft WDR. Volgens het bedrijf is het bluswater wel door een zuiveringsinstallatie gegaan, maar konden niet alle stoffen door die installatie afgebroken worden.

Het gaat onder meer om clothianidine, een insectengif dat in Nederland alleen door glastuinbouwers gebruikt wordt. Volgens Currenta werden de Duitse normen daarbij niet overschreden. Een milieu-expert stelt echter dat er helemaal geen norm is. Hij becijfert tegenover de WDR dat er zestig tot zeventig liter van het spul in de Rijn belandde. Bij vergelijkbare stoffen, waarvoor wel normen bestaan, zou dat betekenen dat de norm lokaal liefst zestigduizend maal overschreden was.

Nederland

Gerard Stroomberg. © RIWA De WDR seinde ook de organisatie van Gerard Stroomberg in. ,,Toen we in onze cijfers van juli en augustus gingen kijken, zagen we inderdaad dat voor het eerst in tien jaar deze stof was aangetroffen. Clothianidine is niet een stof waar we heel frequent op meten, omdat hij eigenlijk nooit wordt aangetroffen. We rapporteren jaarlijks over meer dan 600 stoffen en doen bijna 35.000 metingen. Dan moet je keuzes maken."



Hij benadrukt nogmaals dat de veiligheid van het drinkwater bij zijn vijf miljoen afnemers niet in gevaar was. ,,Op onze meetlocaties bleven de meetwaarden onder de Nederlandse signaleringswaarde voor opkomende stoffen. ,,Maar het gaat mij om het principe. Je moet het niet doen, zo’n lozing. En als je het doet, informeer ons dan. Dan hebben we de mogelijkheid om de waterinname uit de Rijn tijdig te sluiten.”

Currenta laat aan WDR weten dat de keuze om het gif te lozen 'een noodgeval’ was. Er zou niet genoeg opslagcapaciteit voorhanden geweest zijn om al het afvalwater op te slaan. Zowel de Duitse milieubeweging als de Nederlandse waterbedrijven nemen geen genoegen met die uitleg. Stroomberg hoopt dat ook Rijkswaterstaat zich als beheerder van de Nederlandse Rijntakken over de zaak wil buigen.

Punt van zorg

Het incident in Leverkusen staat niet op zich, stelt hij. ,,Europees is er een Kaderrichtlijn Water die er voor moet zorgen dat de kwaliteit van het water verbetert, en dat er minder zuivering nodig is. Dat wordt sinds 2000 echter alleen maar meer. De Rijn is niet schoner geworden, terwijl die belofte wel is gedaan.”

De meeste vervuiling komt volgens Stroomberg uit het Roergebied. ,,We zien steeds vaker meldingen van incidenten bij Chemieparken langs de Rijn, en we worden dan niet geïnformeerd. Het meest recent was 9 november toen in Ludwighaven een onbekende chemische stof werd geloosd. Dat was de laatste van een lange rij incidenten waar de Duitse media over bericht. We vragen ons af of de Duitse chemische industrie nog wel in staat is om veilig te opereren.”

