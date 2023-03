Dronken bestuurder van gehandicaptenbusje schept twee cliënten en botst tegen woning: ‘Enorme klap’

Een bestuurster van een taxibusje voor gehandicapten is maandagochtend tegen een gevel van een woning in de Tolsteeg in Sliedrecht geknald. Twee mensen die op de stoep liepen zijn daarbij geschept en in ieder geval één iemand is zwaargewond geraakt. De bestuurster van het busje was onder invloed van drugs of alcohol. De bewoners van de woning zijn ontdaan: ,,We hoorden een klap, en zagen toen twee van onze buren liggen.”

Het ongeluk gebeurde rond 11 uur maandagochtend. De bewoners van het huis op de hoek van de Tolsteeg hoorde een harde klap. ,,We schrokken heel erg.” De taxibus was door de heg van hun achtertuin tegen hun gevel gereden. Daarbij schepte de bestuurster, die onder invloed was, een groep mensen die op de stoep naast de woning liepen.

De bewoners van het huis op de hoek van de Tolsteeg hoorde een harde klap. ,,We schrokken heel erg."

,,Twee personen van die groep zijn geschept”, vertelt een woordvoerder van de politie. Een van de slachtoffers werd een stuk meegesleurd. Toen het busje tot stilstand kwam tegen de woning, zaten beiden slachtoffers bekneld. Er werden meerdere ambulances opgeroepen, net als een traumahelikopter. Uiteindelijk zijn beide slachtoffers, van wie een zwaargewond, per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Bestuurster aangehouden

De bestuurster van het taxibusje is aangehouden, omdat zij onder invloed was. De bus waar de vrouw in reed was vermoedelijk op weg naar de Merwebolder, een plek waar mensen met een verstandelijke handicap wonen. De groep mensen die op de stoep liep, evenals de slachtoffers, woont ook in de Merwebolder.

,,We zagen de slachtoffers liggen, dat waren onze buren”, vertellen ze aangedaan. ,,Heel verschrikkelijk wat er is gebeurd. Gelukkig heeft de hulpverlening het snel overgenomen en wij zijn dankbaar voor hun goede zorgen”, vertellen de eigenaren van de woning in de Tolsteeg.

Een woordvoerder van ASVZ, waar de Merwebolder onder valt, zegt enorm geschrokken te zijn van het trieste ongeluk. ,,Ons eerste belang ligt nu bij alle betrokkenen - cliënten en medewerkers. En ervoor te zorgen dat die de juiste hulp en ondersteuning krijgen.” Vermoedelijk was er een groepje van zeven mensen op de stoep aan het wandelen toen de taxibus hen schepte. ,,Ze gingen of boodschappen halen of langs de deuren om spullen te halen, dat weet ik op dit moment niet.”

Bij een ongeval op de Tolsteeg in Sliedrecht is in ieder geval een persoon gewond geraakt.

De Merwebolder is een terrein van ASVZ Zuid West, een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap. Op deze locatie bevinden zich naast diverse woonclusters, alle benodigde zorgvoorzieningen voor de cliënten, mogelijkheden voor dagbesteding en het hoofdkantoor van de instelling. Begeleiders zijn volop bezig de betrokkenen te helpen. ,,Per cliënt kijken we wat er nodig is en of we dat zelf kunnen bieden of niet. Eventueel gebruiken we Slachtofferhulp daarbij.”

Afgezet met een lint

De hulpdiensten rukten rond 11.10 uur uit voor het ongeluk. Op straat stonden een half uur later nog steeds wat mensen te kijken. Om een glimp op te vangen van wat er precies gebeurd is. De stoep is afgezet met een lint. Op straat naast de tuin waarin de bus zo plotseling tot stilstand is gekomen, staan tientallen brandweerlieden en politieagenten. De witte bus ziet er gehavend uit aan de voorkant. Wat de schade is aan de woning, is op dit moment nog niet bekend.

