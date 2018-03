Dronken Brabander breekt binnen in Alkmaar en duikt ... op toilet

De levenslange oorlog van Betsy na verkrachting door Japanse militair

11:14 Betsy de Bruin werd als 16-jarig meisje verkracht door een Japanse militair. De dochter die daaruit werd geboren, wilde ze nooit accepteren. Het oorlogstrauma droeg ze in stilte met zich mee. Ze stierf thuis in Rotterdam een eenzame dood, en werd pas tien jaar later gevonden.