Dronken chauffeur met bus vol kinderen van de weg gehaald: ‘We dachten dat het niet veel gekker kon’

Brandbrief GGD-top­man: tekort aan forensi­sche artsen wordt kritiek

De forensische geneeskunde, die onder meer maakt dat politie en justitie een oordeel kunnen vellen over letsels en doodsoorzaken, komt steeds meer in het gedrang door een tekort aan gespecialiseerde artsen. Dat schrijft GGD-voorzitter André Rouvoet aan het kabinet. Er is nu een kritische grens bereikt, meldt hij namens 25 directeuren.

12 mei