Droogte plaagt boer: oogst valt zwaar tegen

Door gebrek aan neerslag groeien gewassen veel minder goed. Zo raamt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor aardappelen een oogst van 3,1 miljoen ton, dat is 23 procent minder dan vorig jaar. Voor zaaiuien gaat het CBS uit van 0,8 miljoen ton, dat is 44 procent minder dan in 2017. De suikerbieten-oogst komt waarschijnlijk uit op 6,9 miljoen ton, een daling van dertien procent.

Of de gewassen daardoor ook duurder worden, is niet duidelijk, meldt een woordvoerder van het CBS. ,,Er komen minder aardappelen van het land, dus ze zullen van elders moeten komen om de frietwinkels te bevoorraden en wat daarmee gaat gebeuren is afhankelijk van de voorraad in het buitenland. Het is een hele internationale markt. Zeker de pootaardappelen worden massaal naar het buitenland geëxporteerd.''