Drugscrimineel én hartpatiënt (58) dreigt in cel te sterven: ‘Hij gaat hoger beroep niet halen’

Faber sprak van een gruwelijk dilemma: moet hij wel of geen vrijlating uit voorarrest vragen? Zowel het Openbaar Ministerie als het Bossche gerechtshof zagen het probleem. De Reclassering krijgt nu de opdracht een oplossing te zoeken.

Op de koffie

Jaren geleden kwam Eindhovenaar H. in problemen omdat zijn cateringbedrijf Party King niet liep. Een kennis, Alfons G. (54) bood zich aan als partner en maakte er een ontmoetingsplaats van voor producenten en handelaren in harddrugs. Dagelijks kwamen grote en kleine jongens uit de onderwereld in Best er op de koffie. De politie keek en luisterde echter stiekem mee, en in april 2016 werd de hele zaak ontmanteld.

Al tijdens de rechtszaak in 2017 ging het lichamelijk bijzonder slecht met H. Er is een paar keer onderzocht of hij überhaupt het leven in de gevangenis aankon. Hij kreeg maart vorig jaar acht jaar cel waartegen hij in beroep ging. Hij zegt weinig tot niets van de drugs te weten, dat soort klussen gingen naar de adjudant van Alfons, Tilburger Bert L. (41).

Aangepast bed

Het hoger beroep zou eind september bij het Bossche gerechtshof dienen, maar door agendaproblemen wordt dat later. Volgens advocaat Faber is het niet erg waarschijnlijk dat zijn cliënt dat nog zal meemaken, het Catharinaziekenhuis heeft hem op de harttransplantatielijst staan. Faber zat met een groot dilemma. Zijn cliënt kan in vrijheid betere zorg en aandacht krijgen dan in de cel. Maar hij heeft geen onderdak, zijn ouders zijn te oud en zelf hulpbehoevend. En in de gevangenis heeft hij wel een aangepast bed en dergelijke.