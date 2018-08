Drugsindustrie steeds machtiger: 'Verdiensten van 15.000 per week'

Criminoloog Edward van der Torre waarschuwt dat de drugsindustrie in ons land steeds meer macht krijgt. In die wereld gaat zo'n 19 miljard euro om.

1 Hoe komt het dat de drugsindustrie hier zo groot is?

,,Nederland heeft al vroeg een bepaalde tolerante reputatie opgebouwd. Wij waren trager dan andere landen met het verbieden van amfetamine en xtc. Daarbij komt dat de pakkans en de strafmaat hier heel laag zijn vergeleken met andere landen. In China hangt je als drugscrimineel de doodstraf boven het hoofd. En: Nederland heeft een ideale ligging voor productie en distributie en een goed imago. De kwaliteit van de hier geproduceerde drugs is hoog.''

2 Uw onderzoek gaat alleen over synthetische drugs. Wat is de omvang van de Nederlandse drugshandel als we er bijvoorbeeld wiet bij optellen?

,,Een ding is zeker: er wordt hier in het algemeen heel veel geld met drugs verdiend. Met hennep waarschijnlijk meer dan met synthetische drugs. Uit een studie van Tilburg en omgeving bleek het, wat hennep betreft, al 0,8 miljard euro. Het zou goed zijn als de overheid de totale omvang in kaart bracht. Het CBS schatte de xtc-handel op slechts 160 miljoen, te laag dus.''

3 Waar blijft die 19 miljard eigenlijk?

,,Het kan niet anders dan dat die voor een deel terugstroomt naar de 'normale' economie. Dat drugsbazen hun geld bijvoorbeeld via buitenlandse fiscale constructies witwassen en het investeren in Nederlands vastgoed. Maar we weten niet precies wat de grote bonzen verdienen en wat ze ermee uitspoken. Daar moet ook meer onderzoek naar komen. We weten wel dat een 'laborant' al zo'n 15.000 euro verdient - per week, hè. Je begrijpt: het is voor duizenden zeer aantrekkelijk.''

4 Het is een vrij onzichtbare wereld. Veel Nederlanders zullen misschien denken: zo lang ik er maar geen last van heb.

,,Dat is kortzichtig, want we hébben er al last van. En dan heb ik het niet eens over de incidentele ontploffingen van drugslabs of de doden die tijdens de productie vallen. Het gaat me meer om de structurele machtspositie die de drugswereld met behulp van miljoenen in 'onze' wereld kan verwerven. Dat drugsbazen een substantieel deel van de panden in een gemeente in handen krijgen. Echt, dat zou een kopzorg voor íedere burgemeester moeten zijn.''

5 Minister Grapperhaus belooft de aanpak 'topprioriteit' te geven. Gelooft u dat?