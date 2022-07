‘Drugsopa’ Martin dealde wiet vanuit huis, nu moet hij instanties tienduizenden euro's terugbetalen

Martin is zijn woning kwijt en meerdere partijen willen nog tienduizenden euro’s van hem zien. Te beginnen bij justitie, dat een ontnemingsvordering van tien mille heeft ingediend. De Oldenzaler zit niet bepaald in de beste periode van zijn leven, geeft hij volmondig toe. „Het is een grote bak ellende en ik zie de toekomst zeker niet al te vrolijk tegemoet.” Hij denkt terug aan de periode tussen 2014 en 2018. Het is in die jaren dat hij samen met zijn vrouw met de handel in softdrugs probeert ‘bij te klussen’ om hun zoon te kunnen helpen bij zijn eerste stappen op de woningmarkt. Martin trapte in de val van het snelle geld.