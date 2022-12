Drugspanden in de wijk en naalden op het schoolplein: meester Boot voelde zich er nooit onveilig

Mark Rutte doneert zijn 190 euro aan opmerke­lijk goed doel: ‘Hier ben ik via een collega op gewezen’

Mark Rutte gaat de compensatie voor zijn eigen energierekening doneren aan het goede doel. En niet zomaar eentje. De minister-president is van plan om zijn 190 euro over te maken op de bankrekening van de Egelopvang in Den Haag, waar ze maar wat blij zijn met zijn geste. ,,Ik geef aan heel veel goede doelen, maar recent ben ik hier via een collega op gewezen.”

