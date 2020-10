Drugssmokkelaars op zee maken misbruik van Nederlands vaardocument

Via het MAOC, een internationaal samenwerkingsverband tegen drugssmokkel op zee, ontving de politie signalen dat er misbruik wordt gemaakt van het ICP. Het document kan ook door niet-Nederlanders worden aangevraagd. Met het document kunnen ze lokaal belastingen ontduiken, of drugscriminelen kunnen onder de Nederlandse vlag varen.



Volgens het MAOC wordt het ICP steeds vaker gebruikt bij grootschalige drugssmokkel. Criminelen doen zich zo voor als plezierzeilers die onder Nederlandse vlag varen. Michael O’Sullivan, directeur van MAOC, weet dat het makkelijk is om een Nederlands ICP te krijgen. ,,Het politiewerk zou eenvoudiger worden als het registreren van een boot zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt”, zegt hij tegen Nieuwsuur.



Er zijn geen exacte cijfers over misbruik van het ICP, maar volgens O’Sullivan gaat het om ‘significante aantallen’.



De politie heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgelopen voorjaar ingelicht over het misbruik met het vaardocument. Het ministerie noemt dat ‘niet acceptabel'. ,,Dat is ook de reden waarom we samen met de politie en de (vaar-)bonden die in Nederland het ICP verstrekken, werken aan een aanscherping van de werkwijze om misbruik te voorkomen. Zodat we hier zo snel mogelijk, nog dit jaar, effectief een einde aan maken.”