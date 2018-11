Druk? De werkelijk rijken zijn zij die precies genoeg werken

Het is de week van de werkstress. Geen overbodige week, want 20 procent van het werknemersverzuim in Nederland is werkstress-gerelateerd. Dat is best veel, vindt ook de PvdA. Die wil namelijk een wettelijk recht op onbereikbaarheid. Dat je na kantooruren de mailtjes van je collega’s niet meer hoeft te beantwoorden.



Een nobel idee. Maar ik denk dat we het onderdeel moeten maken van een grotere werkomslag. Een werkelijke verandering. We moeten af van het idee dat druk goed is. Want dat lijkt het enige wenselijk antwoord op de vraag ‘hoe gaat het?’. Druk. Altijd druk. Want dat moet. Druk betekent belangrijk, en onmisbaar. Druk betekent dat iedereen je nodig heeft.



Ik betrap mezelf er soms ook op. Dat ik erover klaag dat ik het druk heb, maar tegelijkertijd geniet van alle klussen die mijn kant op komen. Kijk! Ze hebben me nodig! Ik doe ertoe! Mijn hele week volgepland!