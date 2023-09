Druk op Zelensky neemt van alle kanten toe om harder op te treden tegen corruptie

Hans woont met zijn vriendin in elektrici­teits­huis­je: 'Ik heb geen huis, kan ik niet krijgen’

Wonen in een elektriciteitshuisje op een afgesloten terrein in het buitengebied. Je houdt het niet voor mogelijk. Maar het is realiteit in Almelo. Aan de Sluisweg onder de rook van Aadorp heeft een 42-jarige man zich, met zijn vriendin, gevestigd in het stroomhokje. Illegaal. „Ze weten ervan, ik vind het wel best zo.”