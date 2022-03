Druk op ziekenhuizen neemt toe, maar aantal coronagevallen neemt af

Relatief veel 50-plussers worden momenteel besmet met het coronavirus, zegt zorgminister Ernst Kuipers. Dat is een van de redenen dat er meer mensen in het ziekenhuis komen te liggen dan in bijvoorbeeld januari, terwijl het aantal dagelijkse besmettingen toen een stuk hoger lag.

In de afgelopen week belandden 1545 mensen met corona onder de leden in het ziekenhuis, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is 14 procent meer dan een week eerder, toen er (na correctie) 1356 ziekenhuisopnames waren. Sommige mensen zijn niet vanwege de coronabesmetting opgenomen, maar met andere klachten. Bij opname bleek toevallig dat ze besmet waren. Als die mensen niet worden meegeteld waren er 1229 opnames, 21 procent meer dan de week ervoor.



Van de 1545 opgenomen mensen belandden er 91 op de intensive care, en dat is een fractie hoger dan de week ervoor. Verpleegafdelingen kregen de afgelopen 24 uur 291 nieuwe patiënten binnen die het virus hebben opgelopen, het hoogste aantal van dit jaar.

‘Geen groot probleem’

Het hogere aantal mensen dat in het ziekenhuis moet worden opgenomen, vormt vooralsnog geen groot probleem. ,,De zorg en de ziekenhuizen kunnen het goed aan”, zegt Kuipers daarover. Bovendien komen relatief weinig coronapatiënten momenteel op de ic-afdeling terecht. Momenteel liggen 1952 mensen die besmet zijn met het virus in het ziekenhuis. Op de intensive cares is het cijfer al weken relatief laag en stabiel. Daar lagen dinsdag 156 coronapatiënten.

Het aantal nieuwe besmettingen neemt niet meer toe. Het RIVM registreerde in de afgelopen zeven dagen 429.252 positieve tests. Dat is zo’n 2 procent minder dan de week ervoor. Onder ouderen stijgt het aantal positieve tests.

Tekst gaat verder onder de graphic

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Het coronavirus werd in de afgelopen week vastgesteld bij iets meer dan 9000 tachtigers. Dat is twee keer zo veel als de week ervoor, toen bijna 4500 tachtigers positief testten. Onder zeventigers stijgt het aantal coronagevallen met 86 procent en onder 90-plussers met 82 procent. Ook onder zestigers is een toename te zien. Het aantal bevestigde besmettingen in die groep nam met 48 procent toe. Bij twintigers daalt het aantal coronagevallen juist met bijna 35 procent ten opzichte van vorige week, en bij tieners zakt het aantal positieve tests met bijna een kwart.

Het RIVM registreerde in de afgelopen week 104 sterfgevallen, aanzienlijk meer dan de 56 een week eerder, maar dit zou kunnen komen door verlate meldingen.

Bekijk hieronder onze video's over het coronavirus: