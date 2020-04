Drukte blijft aanhouden in Brabant, burgemeesters waarschuwen: Blijf thuis!

Ook vandaag is het op verschillende plekken in Brabant weer druk. De gemeenten Tilburg en de burgemeesters van Den Bosch en Breda roepen inwoners op thuis te blijven. ‘Ga niet naar de stad om te fun-shoppen’.

In Tilburg is het vandaag volgens de gemeente net als de dag ervoor weer druk in de binnenstad. ,,Daarom de dringende oproep om alleen naar de binnenstad te komen voor een noodzakelijke boodschap. Doe dit alleen en niet met het hele gezin. Blijf thuis", aldus de gemeente op Facebook.

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch doet die oproep ook. ,,De zon is verleidelijk, maar toch: blijf thuis! Het wordt op verschillende plekken in de gemeente te druk", twittert hij. Het gaat volgens hem zowel om de binnenstad als om de woonboulevard in zijn gemeente. ,,We moeten dit met elkaar doen voor ons aller gezondheid", aldus Mikkers.

,,Ga niet naar de stad om te fun-shoppen‘’, schrijft burgemeester van Breda Paul Depla op social media. Hij geeft aan dat mensen gerust een boodschap mogen doen bij een lokale winkel, omdat deze winkeliers goede voorzorgsmaatregelen hebben genomen.