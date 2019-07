Duidelijkheid voor ‘moeders van Srebrenica’

De mannen kwamen om nadat in juli 1995 generaal Ratko Mladic de moslim-enclave was binnengevallen. Nederland had de taak om de mensen in dit gebied te beschermen, maar slaagde daar niet in. Veel moslims sloegen op de vlucht, enkele honderden zochten bescherming op de legerbasis van de Nederlanders. Mladic eiste dat de mannen en jongens zouden worden uitgeleverd aan zijn troepen. Uiteindelijk gebeurde dat en werden de mannen gescheiden van de vrouwen. Later bleek dat deze mannen onder leiding van Mladic waren vermoord en in massagraven waren gegooid. Mladic is daarvoor veroordeeld tot levenslang.