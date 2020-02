Duiker zwaargewond in Maasbracht na problemen onder water

Eisen tot 9 jaar celstraf in hoger beroep helikopter­zaak

13:43 In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag celstraffen van drie tot negen jaar geëist tegen negen mannen die in oktober 2017 een helikopter zouden hebben willen kapen om crimineel Benaouf A. uit de gevangenis van Roermond te bevrijden. ,,Deze verdachten hebben totale minachting voor de rechtsorde getoond”, zei de aanklaagster bij het gerechtshof in Amsterdam.