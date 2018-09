Duikers kruipen door oog van de naald bij Zeelandbrug: bijna verpulverd door meerpalen

Twijfels over proef­schrift dat onheilspel­lend beeld schetst van orthodoxe moslims

22:51 Tilburg University laat onderzoek doen naar de inhoud van een proefschrift over salafisme waarover discussie is ontstaan. De universiteit heeft signalen gekregen waardoor twijfels zijn ontstaan over het proefschrift waarop de Iraans-Nederlandse socioloog Mohammed Nazar Soroush eerder deze maand promoveerde.